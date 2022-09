Justin Bieber se apresenta no Rock in Rio, mas cancela shows de turnê

O mundo dos beliebers, como são chamados os fãs de Justin Bieber, vai desmoronar ao ler as próximas linhas. Após uma longa discussão com a equipe do Rock in Rio, Justin Bieber aceitou manter seu show no festival, mas terá todos os seus shows dos próximos dias cancelados devido a problemas de saúde mental. Conforme publicado com exclusividade por este colunista, Bieber chegou em solo brasileiro nesta sexta-feira (2/9).

Fontes da coluna LeoDias ligadas ao Rock in Rio informaram que Bieber passa por um momento psicológico delicado e que por isso cancelou todos os outros shows que aconteceriam nos próximos dias no Chile, dia 7, Argentina, nos dias 10 e 11, e São Paulo, nos dias 14 e 15. Ainda de acordo com as fontes, o cantor estaria irredutível a subir no palco por um tempo e pediu para cancelar todo o restante da turnê para cuidar de seu emocional.

Apesar de manter seu show no Rock In Rio, a tarefa não foi nada fácil para a produção do festival, que viveu um verdadeiro pesadelo com o astro pop nas últimas semanas. Para ser mais exato, até nesta quinta-feira (1/9) quando ainda não se tinha certeza de que Bieber iria subir no palco Mundo. A equipe do Rock in Rio, diga-se de passagem, lutou bravamente pra que uma de seus artistas mais aguardados não cancelasse. Inclusive, enfatizamos aqui o brilhante trabalho que a equipe do Rock In Rio fez para manter Bieber e não desapontar os fãs do cantor.

No final da manhã desta sexta-feira (2/9), o festival anunciou alteração nos horários de Justin Bieber e Iron Maiden. Ambos foram realocados para horários mais cedo que o habitual. Em conversa com a assessoria de imprensa do Rock in Rio, nossa equipe de reportagem foi informada que a apresentação da banda seguiu o mesmo padrão da última edição, enquanto que Bieber, realocado para 23h, o próprio festival não soube explicar o motivo da modificação.

Ainda de acordo com fontes da coluna, o show teria sofrido modificação por exigência do cantor, que pretende fazer o show e sair do Brasil em sequência, visto que todo o restante da agenda foi cancelado.

No dia 18 de agosto, os fãs do astro receberam a notícia de que havia sido cancelado o Meet & Greet, oportunidade que garante a fãs fotos e outros benefícios no camarim do artista. A decisão ocorreu devido à preocupação com a saúde do cantor, da banda, da equipe e dos fãs, segundo o site de venda dos ingressos Ticket For Fun.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Justin Bieber se apresenta no Rock in Rio, mas cancela shows de turnê apareceu primeiro em Metrópoles.