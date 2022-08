Justin Bieber toma atitude drástica em relação ao seu show no Brasil e revolta fãs

Péssima notícia para os fãs de Justin Bieber! O cantor cancelou o ‘Meet & Greet’ que aconteceria no seu show em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 14 de setembro.

Custando R$5.500, o ‘Justice VIP Experience‘ daria direito a entrada prioritária da pista premium, tour pelos bastidores do show, brindes e uma foto em grupo com o cantor.

O fã que realizou a compra do pacote poderá receber um reembolso parcial do valor, podendo assistir ao show; ou pedir o cancelamento completo do ‘Justice VIP Experience‘, sendo ressarcido totalmente.

Por que Justin Bieber cancelou o ‘Meet & Greet’? Em comunicado enviado por e-mail pela Tickets For Fun, empresa responsável pelo show de Justin Bieber em São Paulo, o cancelamento do ‘Meet & Greet’ aconteceu para priorizar a proteção e segurança da saúde da banda, equipe e fãs.

Vale destacar que no começo de junho, o cantor anunciou o adiamento de alguns shows de sua turnê também por motivos de saúde. Dias depois, o dono do hit “Sorry” comunicou que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido, mostrando parte do seu rosto paralisado.

