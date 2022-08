Juventude e mudanças climáticas serão temas do Cine Debate do Fundo das Nações Unidas

O filme Recife Frio e o curta-metragem Mudanças Climáticas e Ativismo Juvenil, serão exibidos na terça-feira (30), durante o Cine Debate do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa). O primeiro retrata a queda de um meteorito em Recife, que altera todo o clima da cidade, já no segundo, jovens e especialistas discutem como o modo de vida da sociedade capitalista compromete o futuro do planeta.

As produções trazem reflexões sobre o futuro dos jovens e do meio ambiente, dialogando com o tema do Dia Internacional da Juventude de 2022, “Solidariedade intergeracional: Criando um mundo para todas as idades”, celebrado neste mês de agosto.

Promovido pela Unfpa, o evento faz parte de uma série de encontros com o objetivo de discutir e gerar reflexões sobre as barreiras enfrentadas pela população jovem no país. Em Camaçari, as exibições acontecerão no Espaço Multiuso da Secretaria de Meio Ambiente, no Horto Florestal, às 15h.

Para debater sobre “Juventudes em deslocamento”, “Juventudes periféricas” e “Juventudes e mudanças climáticas”, estarão presentes os adolescentes do Projeto Ser Urbano Jovem, das escolas e representantes do Conjuve, do Conselho Municipal de Juventude e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município. A participação nas atividades é gratuita.

Serviço

Cine Debate UNFPA em Camaçari – Juventudes e mudanças climáticas

Data: 30/08/22

Horário: das 15h às 17h

Local: Espaço multiuso da Secretaria de meio ambiente no Horto Florestal de Camaçari