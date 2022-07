Juventus anuncia contratação de Bremer; Atlético receberá valor milionário

A Juventus-ITA anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do zagueiro Bremer, cria da base do Atlético. O atleta que estava no Torino, outro time italiano, foi negociado por 40 milhões de euros, segundo a mídia local. Com isso, o Galo receberá 300 mil euros (R$ 1,66 milhão) pela venda do seu ex-defensor.

O Atlético terá direito a esta quantia porque a Fifa bonifica financeiramente os clubes formadores por meio do mecanismo de solidariedade.

Bremer passou a temporada do 20º aniversário (2017) e metade da temporada do 21º aniversário (2018) no Galo. Portanto, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube alvinegro tem direito a cerca de 0,75% do valor de qualquer transferência do zagueiro.

Nas categorias de base, Bremer passou por Desportivo Brasil e São Paulo antes de chegar ao Atlético, no início de 2017. Iniciou a trajetória na Cidade do Galo no time sub-20, mas teve ascensão rápida e, pouco tempo depois de ser contratado, estreou pelo profissional. Em julho de 2018, foi vendido ao Torino.

Bremer no Atlético