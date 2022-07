Juventus oficializa a chegada do atacante argentino Di María

A Juventus oficializou, nesta sexta-feira, a chegada do argentino Ángel Di María. O atacante de 34 anos, que deixou o Paris Saint-Germain em fim de contrato, assinou com o novo clube por uma temporada.

“É uma nova etapa para mim. Estou muito contente. Desde o momento em que disse sim, no primeiro dia, vi que todas as pessoas são como uma família, sempre cuidando de você. A verdade é que isso me deixa muito feliz”, disse o jogador.