Juventus tem gol anulado e empata com a Sampdoria pelo Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, a Juventus visitou a Sampdoria no Estádio Luigi Ferraris, em Genova, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O confronto terminou empatado sem gols, apesar das boas oportunidades criadas por ambas as equipes. Os visitantes chegaram a marcar, mas tiveram o gol anulado.

A Sampdoria termina a rodada na 16ª posição, com um ponto. Em seu último confronto, os donos da casa perderam para a Atalanta, por 2 a 0. Fora de casa, a equipe volta a campo contra a Salernitana, no domingo, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Arechi.

Os visitantes têm pela frente o primeiro grande desafio da temporada. No próximo sábado, às 13h30, a Juventus encara a Roma, em Turim. Com o resultado desta segunda-feira, a equipe alvinegra segue invicta nesta temporada e assume a terceira colocação, com quatro pontos.

A primeira etapa do confronto começou movimentada. Logo no início, não faltaram oportunidades para marcar. Com 5 minutos de bola rolando, Mehdi Léris, da Sampdoria, recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou no goleiro e explodiu no travessão. A resposta da Juventus veio aos 15, quando Cuadrado roubou a bola da defesa adversária e saiu cara a cara. O colombiano, porém, chutou em cima do goleiro e desperdiçou a oportunidade.

De volta do intervalo, foram os visitantes que conseguiram a melhor chance. Aos 20, Rabiot recebeu na entrada da área e bateu forte para abrir o placar. Porém, Vlahovic, que deu o passe para o volante, estava em posição irregular. Com a assistência do VAR, o árbitro anulou o gol. O último lance de perigo aconteceu aos 47, quando Kostic, da Juventus, apareceu na segunda trave e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.

Também nesta segunda-feira, a Roma derrotou a Cremonese por 1 a 0. No Estádio Olímpico, os donos da casa foram superiores em toda a partida, mas não tiveram facilidades para marcar. O gol só veio aos 20 minutos da segunda etapa, após cabeceio de Chris Smalling. O resultado garantiu o terceiro lugar na competição para a equipe comandada por José Mourinho.