Juventus vence a Fiorentina e vai decidir a Copa da Itália contra a Inter

Nesta quarta-feira, a Juventus ganhou da Fiorentina por 2 a 0, desta vez pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. Federico Bernardeschi e o lateral-direito Danilo marcaram os gols no Allianz Stadium.

Com o resultado, o clube de Turim garantiu vaga na decisão do torneio nacional e buscará o bicampeonato. O título será disputado contra a Internazionale, que venceu o rival Milan, na terça-feira, por 3 a 0.

A Juve volta a campo na segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), quando enfrenta a Sassuolo, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A Fiorentina, por sua vez, visita a Salernitana, no domingo, às 7h30.

O JOGO



A Juventus, sob o comando de Massimiliano Allegri, começou melhor a partida, atacando a Fiorentina, treinada por Vincenzo Italiano, e por pouco não abriu o placar em algumas oportunidades. Já aos 31 minutos, Bernardeschi aproveitou rebatida do zagueiro após cruzamento e, com a meta livre, inaugurou o marcador.

Em desvantagem, o time visitante voltou melhor ao gramado na etapa complementar: dominou a posse de bola e chutou mais vezes que o adversário. No entanto, apesar das tentativas, a Fiorentina não obteve êxito em suas finalizações. A Juve, com Danilo, ainda balançou as redes aos 49 minutos, após passe de Juan Cuadrado, para assegurar a vitória por 2 a 0.