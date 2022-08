Juventus vence com golaço de Vlahovic e mantém invencibilidade no Italiano

Nesta terça-feira, a Juventus recebeu o Spezia e venceu por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Juve chega a 8 pontos e sobe para a quarta colocação. A Velha Senhora, assim, alcança sua segunda vitória no campeonato e entra no G4.

A Juventus está empatada em pontos com Napoli, Lazio e Milan. Na próxima rodada, a equipe de Turim visita a Fiorentina. Por outro lado, o Spezia estaciona na tabela com quatro pontos e encara o Bologna na sequência do Campeonato Italiano.

Aos nove minutos de jogo, após falta sofrida na entrada da área por Cuadrado, Vlahovic foi para a cobrança e marcou um golaço. Curiosamente, o camisa nove da Juve também marcou um gol semelhante na partida anterior, no empate por 1 a 1 contra a Roma.

Nos acréscimos da segunda etapa, o polonês Arkadiusz Milik recebeu na área, girou pra cima do marcador e chutou forte para ampliar a vantagem. Foi o primeiro gol pelo clube de Milik, contratado recentemente do Olympique de Marselha.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano:

Empoli 1 x 1 Hellas Verona

Sampdoria 1 x 1 Lazio

Udinese 1 x 0 Fiorentina

Napoli 1 x 1 Lecce