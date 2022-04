Juventus vence Sassuolo, abre 8 pontos da Roma e se aproxima da Champions

A Juventus visitou o Sassuolo nesta segunda-feira pelo Campeonato Italiano e voltou para casa com os três pontos, após vencer por 2 a 1. Raspadori abriu o placar para os anfitriões, mas Dybala e Kean viraram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe se consolidou na quarta colocação com 66 pontos, abriu oito pontos de vantagem para a Roma e se aproximou da vaga na próxima Champions League. O Sassuolo, por sua vez, estacionou na décima colocação com 46 tentos.

A Juventus teve dificuldades no primeiro tempo e começou perdendo o confronto. Com um bom volume de jogo e mais posse de bola, o Sassuolo abriu o placar aos 38 minutos com Raspadori, após boa trama pelo lado direito. Porém, em uma bobeada da defesa, a equipe de Turim chegou ao empate com Dybala em bela finalização de perna esquerda.

A conversa no vestiário fez efeito e a Juventus entrou mais ligada no segundo tempo. Logo aos três minutos, Morata subiu mais alto que o defensor e cabeceou para ótima defesa do goleiro Consigli. Já aos 44 minutos, Kean invadiu a área e bateu rasteiro para decretar a vitória dos visitantes.

Na 35ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Venezia, no próximo domingo, às 7h30 (de Brasília). O Sassuolo visita o Napoli, no sábado, às 10 horas.