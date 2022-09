Juventus x Benfica: onde assistir ao jogo pela Champions League

Juventus e Benfica duelarão nesta quarta-feira (14/9), às 16h, no Allianz Stadium, em Turim, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. O confronto será transmitido com exclusividade no serviço de streaming HBO Max.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Classificação do Grupo H

A Juventus está na terceira posição do Grupo H. A equipe italiana perdeu por 2 a 1 para o PSG na primeira rodada. Já o Benfica está na liderança com três pontos. Os portugueses estrearam com vitória por 2 a 0 sobre o Maccabi Haifa.