Kalimann revela ter perdido virgindade aos 13 anos: ‘Namoradeira’

Em participação no podcast Quem Pode, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao revelar que perdeu a virgindade aos 13 anos.

Ela contou que começou a namorar aos 13 anos e nunca mais parou. “Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13 e aos 15 anos fui morar com ele, mas não deu certo. Ele me traiu”, confessou.

Rafa também contou que chegou a se mudar para São Paulo, para tentar a carreira de modelo. “Foi horrível em São Paulo, passei lá cinco anos, não deu certo, passei fome. Eu venho de família pobre”, relatou.

“Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava, emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima”, declarou.

Recentemente, Rafa Kalimann e José Loreto assumiram namoro e apareceram juntos em evento.