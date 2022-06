Kane marca e Inglaterra empata com a Alemanha na Liga das Nações

A Alemanha até foi melhor que a Inglaterra e abriu 1 a 0, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais, em confronto válido pela Liga das Nações, nesta terça-feira. Foi o gol de número 50 de Harry Kane com a camisa da Inglaterra, ficando atrás apenas de Wayne Rooney, com 53. Hofmann marcou para os alemães. Os rivais históricos haviam se enfrentado pela última vez na semifinal da Eurocopa do ano passado, vencida pelos ingleses.

O confronto foi jogado em um ritmo mais lento do que nas últimas partidas. Uma das “atrações” do jogo foi Jamal Musiala, da Alemanha, mas que atuou em todas as seleções de base da Inglaterra. Ele é jogador do Bayern de Munique e tem pai de origem inglesa e nigeriana.

Os alemães foram a campo vestindo a camisa da seleção feminina, com escudo tendo duas estrelas e não as quatro do time masculino A campanha é uma iniciativa da empresa de material esportivo Adidas para chamar atenção à Eurocopa feminina, que começará no dia 6 de julho, na Inglaterra.

A principal chance de gol no primeiro tempo saiu aos 22 minutos. O meia Hofmann recebeu um longo lançamento, avançou sozinho com a bola e mandou para as redes. O jogador nem comemorou por desconfiar que estava em impedimento, que acabou confirmado pelo VAR. Aos 45, Mason Montou roubou a bola no campo de ataque, lançou Bukayo Saka, que avançou pela direita e chutou, com desvio, para ótima defesa de Manuel Neuer. Minutos depois, Saka mais uma vez arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave.

Na volta para o segundo tempo, saiu o gol alemão. Hofmann recebeu ótimo passe de Kimmich, girou e chutou firme. Pickford tentou a defesa com uma mão, mas aceitou. Logo depois, a Inglaterra respondeu. Mount finalizou forte de fora da área, mas Neuer estava ligado e espalmou para o lado. Apesar de estar atrás do placar, os ingleses não conseguiram tomar as rédeas da partida.

Aos 24 minutos, Muller aproveitou cruzamento da esquerda e chutou de primeira, mas Pickford fez grande defesa para evitar o segundo gol alemão. Pouco depois, em rápido contra-ataque, o goleiro inglês foi novamente preciso para sair do gol e defender a finalização de Timo Werner.

Aos 30, o gol de empate estava desenhado. Em cruzamento de Jack Grealish, Harry Kane recebeu livre na segunda trave e se esticou para tocar a bola, que acabou defendida por Neuer. A Inglaterra seguiu ensaiando uma pressão. Kane recebeu bom passe dentro da área e caiu após choque com Schlotterbeck. A arbitragem marcou a penalidade após checar no VAR. Na cobrança, Kane deslocou Neuer e empatou a partida.

No sábado, a Inglaterra receberá a Itália, reeditando a final da Eurocopa do ano passado, enquanto a Alemanha visita a Hungria. Na Copa do Mundo, os alemães caíram no Grupo E, com Espanha e Japão. A última vaga sairá do duelo entre Costa Rica e Nova Zelândia. Já os ingleses estão no Grupo B, com Estados Unidos, País de Gales e Irã.

Itália vence a primeira na Liga

Jogando diante de sua torcida, na cidade de Cesena, a renovada seleção italiana venceu a Hungria por 2 a 1, nesta terça, também pelo Grupo 3 da Liga A. Barella e Pellegrini abriram boa vantagem para os anfitriões, ainda no primeiro tempo, e Mancini anotou contra no início da etapa final.

Sem contar com brasileiros naturalizados italianos em campo, o time começou a reformular sua escalação, sob o comando do técnico Roberto Mancini, após a frustrada campanha nas Eliminatórias. A Itália, novamente, ficará fora da Copa do Mundo, no fim do ano, no Catar.

Em outros resultados da competição europeia, a Finlândia derrotou Montenegro por 2 a 0, em casa, enquanto a Bósnia-Herzegovina superou a Romênia por 1 a 0, também em seus domínios, ambos os jogos pela Liga B. Nos jogos da Liga C, Luxemburgo derrotou as Ilhas Faroé por 1 a 0 e a Turquia aplicou 6 a 0 na Lituânia.