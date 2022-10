Kanté, Pogba, Dybala: 18 jogadores que podem perder a Copa por lesão

Às vésperas da Copa do Mundo, jogadores cotados para ir ao Catar têm se lesionado. O Superesportes listou 18 deles, desde astros internacionais a nomes menos conhecidos. Veja na galeria abaixo:

O nome a entrar na lista mais recentemente foi o do volante N’Golo Kanté, do Chelsea e da Seleção Francesa. Nesta sexta-feira (14), o jornal francês L’Equipe publicou que o jogador está fora do Mundial após sofrer uma nova lesão durante o processo de recuperação no clube inglês.

Esta pode ser a segunda baixa do meio-campo campeão mundial em 2018, na Rússia. Isso porque Paul Pogba segue em recuperação na Juventus e ainda é dúvida para a Copa.

A lista de lesionados ainda conta com outros nomes importantes no cenário internacional, como o argentino Dybala, o holandês Wijnaldum, o alemão Reus, o português Pepe, o espanhol Dani Olmo e o inglês Walker.

No Brasil, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, está fora. O zagueiro Arboleda, do São Paulo e da Seleção Equatoriana, dificilmente se recuperará a tempo.