Kanté sofre nova lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo

N’Golo Kanté pode desfalcar a França na Copa do Mundo. O L’Équipe informou que o volante do Chelsea teve uma nova lesão no tendão durante os treinamentos desta semana, e não foi divulgado o tempo de recuperação.

A situação de Kanté preocupa o técnico da seleção francesa, que deve divulgar a lista de convocados para o Mundial no dia 9 de novembro.

Temporada de lesões

O jogador volta a ficar afastado após ter se recuperado de uma recente lesão. Um mês atrás, Kanté sentiu dores na coxa direita e saiu de campo mancando, no jogo contra o Tottenham.

Após realizar exames, foi constatada uma lesão muscular, que impediu o atleta de estar presente nos últimos amistosos preparatórios antes da Copa no Catar.

Kanté defende a seleção da França desde 2016 e foi um dos destaques do título Mundial em 2018. Nesta edição, a equipe integra o Grupo D e tem sua estreia no dia 22 de novembro, às 16 horas (de Brasília), diante da Austrália. Dinamarca e Tunísia fecham a chave.