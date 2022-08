De acordo com informações publicadas na semana passada pelo portal E!, Kim Kardashian e Pete Davidson não estão mais juntos. O casal teria se separado por conta da incompatibilidade de agendas, após menos de um ano de relacionamento. Davidson está atualmente na Austrália filmando um próximo filme, Wizards!, também estrelado por Orlando Bloom e Naomi Scott, enquanto Kim segue morando na Califórnia, nos Estados Unidos.

Após a informação da separação se espalhar, West debochou do humorista, publicando montagem de uma capa do jornal New York Times, com a manchete fake “Skete Davidson morre aos 28 anos”, em referência ao apelido de Pete.

Essa não é a primeira vez que o ex-marido de Kim Kardashian provoca o rapaz publicamente ou troca farpas com ele. Em março deste ano, por exemplo, Kanye West foi às redes sociais acusar o comediante de lhe enviar mensagens se gabando por estar na cama com Kim. “Isso já está indo longe demais. Por favor, Deus. O namorado manda mensagem pra mim, me contrariando, se gabando por estar na cama com a minha esposa”, disse o rapper em uma publicação deletada do Instagram.

De acordo com o E!, os dois acharam “muito difícil manter um relacionamento” devido às suas agendas lotadas e relacionamento de longa distância. Davidson está atualmente na Austrália filmando um próximo filme, “Wizards!”, também estrelado por Orlando Bloom e Naomi Scott. Após o assunto tomar conta da internet neste fim de semana, foi a vez de Kanye West comentar e fazer uma piada sobre a situação. Se você não lembra, o rapper é ex de Kim.

O post Kanye West debocha da separação de Pete Davidson e Kim Kardashian apareceu primeiro em Metrópoles.