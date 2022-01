Karsten envia ajuda aos atingidos pelas chuvas na Bahia

Destaque



Publicado em 25 de jan de 2022 e atualizado às 13:01

Entidades filantrópicas de cinco cidades baianas receberam mais de 400 itens de cama e banho para distribuir aos impactados pela tragédia.

Com 139 anos de história, a Karsten, mais uma vez, mostra que é uma empresa solidária e que se preocupa com as pessoas. Depois das fortes chuvas que assolaram o Sul da Bahia no fim de 2021, a empresa catarinense, sensibilizada com a situação dos moradores da região, enviou mais de 400 produtos de cama e banho para entidades de cinco cidades baianas distribuirem às famílias atingidas. As doações saíram de Blumenau, Santa Catarina, no dia 3 de janeiro.

A primeira entidade que recebeu os donativos foi e Paróquia da Diocese, de Itabuna; em seguida, a Prefeitura de Vitória da Conquista; Associação Comercial e Industrial de Jequié; Associação Vamos Mudar o Mundo, de Itamarajú e Associação Ribeirinha, de Itacaré. Ao todo foram 440 itens doados, entre toalhas de banho e jogos de cama. Segundo Eric Chaves Pereira, representante Karsten na Bahia, “as entidades foram escolhidas de modo que conseguissem cobrir o maior número de pessoas necessitadas para receber os donativos, além de terem um histórico de atuação idôneo nas cidades”.

As chuvas que afetaram, em poucas horas e de forma atípica, 197 cidades do Sul da Bahia, começaram no início de novembro e causaram tragédias. O número de mortos chegou a 26 pessoas, mais de 100 mil ficaram desalojadas ou desabrigadas e,mais de 796 mil foram atingidas de alguma maneira pelas enchentes. Para Alvin Rauh Neto, Diretor Comercial, a Karsten tem um papel duplo nessa jornada de solidariedade, “Santa Catarina já passou por situações semelhantes mais de uma vez e sempre fomos ajudados. É nosso dever enquanto empresa, que tem responsabilidade social, devolver o auxílio que nos foi dado e, mais do que isso, fazer a diferença porque valorizamos pessoas”.

“Essa é uma ação Social do ESG da Karsten, onde sempre que possível buscamos estar envolvidos com a comunidade realizando projetos e eventos com as escolas, creches e com os moradores locais. Uma das competências da Karsten é ‘Gostar de Gente’, cuidar das pessoas está em nosso DNA e poder ajudar nesse momento de crise é o mínimo que podemos fazer. A Karsten se solidariza com a Bahia. Juntos somos melhores!”, afirma Marcos Dahlke, Gerente de Manufatura.

Considerada a sexta empresa mais longeva do Brasil, a marca de cama, mesa, banho e tecidos para decoração está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e com a inovação sempre presente no DNA, a Karsten oferece cada vez mais qualidade nos produtos sendo referência tecnológica no setor.

Por | Ascom