Kart: João Pedro Orban disputa etapa da Copa São Paulo Light

Automobilismo



Publicado em 9 de mar de 2022 e atualizado às 19:35

Motivação não será problema para João Pedro Orban encarar a disputa, neste fim de semana, da segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart.

O paulista está embalado pelos dois terceiros lugares obtidos em sua mais recente atuação, na classe Rotax Max da Copa KGV de Kart, em prova disputada no fim de fevereiro no Kartódromo Granja Vianna, em Cotia (SP). Assim, ficar entre os três melhores é o objetivo do garoto em seu próximo desafio.

“Me diverti muito nas duas baterias da Copa KGV e chegar ao pódio sempre é realizador”, destacou Orban. “Participei de algumas provas recentemente pela Rotax Max e tem sido ótimo, mas não quero perder o foco, também, na Copa São Paulo Light de Kart. Não tivemos o desempenho que queríamos na etapa de abertura e essa é uma prova para reagir no campeonato”, destacou o piloto da classe Graduados.

Orban se diz motivado em ir para a pista com a lembrança não apenas do bom desempenho pela Copa KGV, mas de sua participação na prova 500 Milhas de Kart, no início do ano. “O começo da temporada tem sido cheio de emoções. Chegamos a liderar as 500 Milhas no molhado, fomos ao pódio na copa São Paulo e só mesmo na primeira etapa da Copa São Paulo Light que não conseguimos atingir bons resultados. Pretendemos reverter isso já na próxima etapa”, projetou.

A segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart ocorre no Kartódromo Ayrton Senna, no complexo do autódromo de Interlagos, em São Paulo. As provas ocorrem no sábado (12), a partir das 13h15, com transmissão das atividades pelo YouTube, no endereço https://www.youtube.com/FAtvLive.

MS2 Comunicação