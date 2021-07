Kart: João Pedro Orban estreia na Copa Brasil pela classe Graduados

Automobilismo



Em meio à disputa de mais uma temporada da Copa São Paulo Light de Kart, João Pedro Orban terá, entre os dias 21 e 30 de julho, seu primeiro desafio em nível nacional na temporada.

O jovem piloto vai disputar a 22ª Copa Brasil de Kart, no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR). Será a estreia do paulista pela competição – que não foi realizada no último ano, em virtude da pandemia da covid-19 – na categoria Graduados, a mesma pela qual ele disputa a Copa São Paulo.

Para encarar uma das principais competições do kartismo em solo brasileiro, Orban tem utilizado a própria competição estadual para se adaptar aos desafios da categoria.

“A Graduados possui um nível de exigência muito alto, com pilotos tarimbados e de muita qualidade”, ressalta. “A Copa Brasil reúne os melhores pilotos do país em cada categoria, então sem dúvida será um desafio imenso. Quero aproveitar cada minuto dos treinos para aperfeiçoar meu desempenho e estar apto a brigar por bons resultados”, acrescenta.

A última etapa da Copa São Paulo Light, em junho, já foi encarada por Orban e pela sua equipe, a Mauro Competições, como uma grande preparação para a Copa Brasil. Na ocasião, o garoto teve um grande desempenho na última prova do fim de semana, quando largou em vigésimo para terminar em nono na geral e sexto em sua categoria.

“Me dediquei muito e aquela última bateria da prova passada foi especial para mim, por todas as ultrapassagens que fiz após todos os problemas que havia enfrentado até ali. Serve como grande motivação para fazermos uma boa campanha na Copa Brasil”, encerrou.

A programação da categoria Graduados na competição nacional começa nos dias 27 e 28 de julho, com seis sessões de treinos livres. No dia 29, ocorrem treinos de aquecimento e classificação, enquanto o dia 30 está reservado para sessões de aquecimento e a prova final da competição, que reunirá mais de 180 pilotos e terá transmissão ao vivo pelo canal CBA BR Kart no YouTube.

