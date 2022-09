Kelly Key se espanta ao fazer exame preventivo: ‘Me derrubou’

A cantora Kelly Key explicou aos seguidores nesta terça-feira, 13, que estava afastada das redes sociais, pois precisou realizar um exame de rotina que foi mais complicado do que ela esperava. “Tive que fazer uma colonoscopia porque eu tenho um histórico familiar um pouco desagradável, minha tia por parte de pai teve câncer no intestino, meu avô por parte de mãe [também] teve. Minha tia foi muito jovem, ambos acabaram falecendo, encontraram [a doença] em um estágio muito avançado”, contou a artista nos stories do Instagram. A recomendação de fazer o exame foi do médico cirurgião que retirou a vesícula de Kelly no ano passado. Segundo a dona do hit Baba, é comum os médicos solicitarem esse exame quando o paciente tem 45 anos, mas por conta do seu histórico, ela precisou fazer aos 39 anos. “Essa coisa de deixar exame para depois não é muito comigo. Não tenho medo de descobrir nada, se tiver que descobrir alguma coisa, que seja a tempo de poder correr atrás e me curar. Gosto de ter saídas, não gosto de ser pega de surpresa”, comentou.

O resultado do exame já saiu e a artista celebrou: “Meu intestino está perfeito, minha vida saudável está indo super bem”. Por outro lado, Kelly relatou que sofreu para poder realizar a colonoscopia. “A preparação para esse exame foi o que me derrubou. Credo, credo, credo.” A cantora contou que três dias antes do exame é necessário seguir “uma dieta sem fibras para facilitar a limpeza do intestino”, mas não foi isso o que a incomodou. “Eu vivo de dieta, então não mudou muito a minha vida”, disse aos risos. “Na véspera, só pode tomar líquidos e você tem que tomar um preparo com um sabor meio salgado”, acrescentou. Esse “preparo” citado pela artista serve para soltar e limpar o intestino antes do exame. Kelly disse que começou a ir várias vezes ao banheiro e precisou colocar um tapete higiênico do seu cachorro na cama para evitar surpresas enquanto dormia. Apesar de todo o sufoco, a cantora demonstrou alívio por ter conseguido realizar o exame, que tinha sido solicitado há alguns meses, e por estar bem.