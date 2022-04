Kendrick Lamar anuncia oficialmente novo álbum e revela data de lançamento

O rapper Kendrick Lamar anunciou oficialmente nesta segunda, 18, o lançamento do quinto álbum de estúdio da carreira. Em comunicado divulgado em seu site oficial, Lamar ainda confirmou o nome da produção, ‘Mr. Morale and The Big Steppers’, e a data de lançamento, que será em menos de um mês, no dia 13 de maio. Na breve nota, o músico ainda agradece a paciência dos fãs – o último álbum lançado por ele foi ‘DAMN’, em 2017. Não há mais informações, como o número de músicas ou o nome de qualquer uma delas. Em 2021, Kendrick havia anunciado que estava trabalhando em novas músicas, mas que este seria seu último trabalho com a gravadora independente Top Dawg Entertainment, na qual estava desde o começo da carreira. Lamar é um dos maiores nomes do rap na atualidade – seus últimos três álbuns chegaram à certificação de platina.

