Ketanji Brown Jackson toma posse como a 1ª mulher negra na Suprema Corte dos EUA

Ketanji Brown Jackson foi empossada nesta quinta-feira (30) como a 116ª juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos e se torna a primeira mulher negra na bancada, uma mudança histórica para uma instituição que pela primeira vez não é mais composta por uma maioria de homens brancos.

A juíza Jackson, de 51 anos, foi confirmada em abril, quando o Senado votou por 53 a 47 em sua indicação. Ela está substituindo o juiz Stephen Breyer, 83, que deixou o cargo com a conclusão do mandato atual do tribunal.

“Estou realmente grata por fazer parte da promessa de nossa grande nação”, disse Jackson em um comunicado distribuído pelo escritório de informações públicas do tribunal.

Jackson fez os juramentos de posse em uma cerimônia simples na Sala de Conferência Oeste do tribunal, que foi transmitida ao vivo. O chefe de justiça John G. Roberts Jr. administrou o juramento constitucional, e o juiz Stephen Breyer, o homem que ela substitui e para quem trabalhou como assistente, a conduziu no juramento judicial. Seu marido, Patrick Jackson, segurava duas Bíblias nas quais ela apoiava a mão.

Haverá uma cerimônia formal de posse no outono, onde a nova juíza e Roberts farão a tradicional caminhada pelos degraus da frente do tribunal.

Roberts disse que Jackson estava ansiosa para começar a trabalhar “sem mais atrasos” e a recebeu em “nossa corte e nosso chamado comum”.

Breyer, cuja aposentadoria foi oficializada nesta quinta-feira, também divulgou um comunicado, dizendo que o “trabalho duro, integridade e inteligência de Jackson lhe renderam um lugar neste Tribunal”.

“Estou feliz por meus colegas juízes”, acrescentou. “Eles ganham uma colega que é empática, atenciosa e colegial. Estou feliz pela América. Ketanji interpretará a lei com sabedoria e justiça, ajudando essa lei a funcionar melhor para o povo americano, a quem serve.”

Jackson foi escolhida para o tribunal pelo presidente Joe Biden depois que Breyer anunciou neste ano seus planos de deixar o cargo. Embora confirmada, ela estava esperando que Breyer terminasse o último mandato de sua carreira judicial de quatro décadas.

Sua posse significa que quatro mulheres servirão simultaneamente na Suprema Corte pela primeira vez em seus 233 anos de história, o mais próximo possível da paridade de gênero na bancada de nove pessoas.

Seu juramento desta quinta-feira, 30, permite que ela monte seu escritório – ela já contratou quatro assistentes jurídicos – e participe de petições de emergência que serão apresentadas ao tribunal neste verão. Ela e os outros juízes também revisarão casos que podem ser adicionados à pauta do tribunal para o mandato a partir de outubro.

Sua ascensão ao tribunal não mudará o equilíbrio ideológico da Corte. A ala conservadora recém-expandida manterá sua maioria de 6 a 3, já que é uma juíza liberal substituindo outro juiz liberal, diferente da última indicação de Donald Trump, na qual uma juíza conservadora, Amy Coney Barrett, substituiu a liberal Ruth Bader Ginsburg.

Além disso, professores de direito e cientistas políticos estão divididos sobre se o gênero afeta significativamente a interpretação jurídica. Mas aqueles que acolhem a mudança dizem que é importante por razões de representação, e afirmam que pode reforçar a visão do público sobre a legitimidade do tribunal.

No novo tribunal, o juiz mais velho e mais longevo no cargo é Clarence Thomas, um negro de 74 anos.

Jackson se junta ao colegiado em um momento de forte polarização sobre o tribunal, especialmente na sequência de sua decisão de rever a jurisprudência de Roe versus Wade, encerrando o direito constitucional ao aborto, e na sequência de decisões em que o tribunal mostrou seu profundo ceticismo em relação à poder das agências administrativas para resolver os principais problemas que o país enfrenta.

A administração Biden e a juíza Jackson destacaram a importância histórica de sua elevação à mais alta Corte do país.

“Demorou 232 anos e 115 nomeações prévias para uma mulher negra ser selecionada para servir na Suprema Corte dos Estados Unidos”, disse a juíza Jackson em abril em uma celebração na Casa Branca após sua confirmação. “Mas nós conseguimos. Nós conseguimos. Todos nós.”

Mas antes de chegar à Corte, ela encontrou profunda resistência entre os republicanos no Capitólio à sua indicação e suas audiências de confirmação se transformaram em um debate partidário amargo, onde os republicanos do painel judiciário do Senado a atacaram como uma partidária liberal com um histórico questionável.

Os republicanos tentaram desqualificá-la com acusações de leniência em relação a abusadores sexuais de crianças e perguntas divisivas destinadas a inflamar debates sobre guerra cultural, incluindo como ela definiria a palavra “mulher”.

Os senadores Mitt Romney, de Utah, Lisa Murkowski, do Alasca, e Susan Collins, do Maine, finalmente votaram em sua indicação, desafiando seu partido, dando ao presidente Biden uma pequena fatia do apoio bipartidário que ele esperava angariar para sua candidata.

Após sua confirmação, a juíza Jackson admitiu que estava assustada com a ideia de ser um modelo para tantos, mas disse que estava pronta para a tarefa.

Por causa de sua experiência como defensora pública federal e uma passagem pela Comissão de Sentenças dos Estados Unidos, espera-se que ela traga um conhecimento particular de direito penal e política jurídica de sentenças para o tribunal.