Kevi Jonny lança EP “Ao Vivo em Uberlândia”

Celebridade



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 17:47

Chega nesta sexta-feira (12) trabalho com inéditas em todas as plataformas de áudio e video.

O cantor Kevi Jonny se prepara para mais um lançamento da sua carreira nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, em todas as plataformas de áudio e video. Vem ai: “Ao vivo em Uberlândia”, um EP com três músicas inéditas sob produção de Júnior Melo e com participação da dupla Diego e Victor Hugo. Para esta sexta-feira, o público vai poder conferir “Refúgio de Prazer” e “Ex de Outro”. Aos admiradores de plantão, muita calma nessa hora, já que “Marque Alguém”, faixa que traz o dueto de Kevi com os artistas mineiros só desembarca no universo digital no dia 3 de dezembro.

Para o lançamento em geral, o anfitrião destaca: “ Estou muito feliz com esse EP que gravei em Uberlândia, junto com o Junior Melo, um dos caras mais especiais que conheço e que já fez alguns trabalhos comigo. Dessa vez, com uma linguagem bem sertaneja, colocamos sanfona e uma super banda montada pelo Juninho. O EP contém 3 faixas, sendo uma de composição própria (Refúgio de Prazer). A galera pode esperar muita sofrencia”.