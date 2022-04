King Kong e Godzilla confirmado em Call of Duty: Warzone

A segunda temporada da nova etapa de Call of Duty: Warzone já está chegando ao fim, e muitos jogadores estão conhecendo e revelando o que virá para o battle royale de Call of Duty. De acordo com os leakers, a nova temporada trará um grande evento para a Ilha Caledera, onde dois grandes monstros se enfrentarão, dito evento será chamado de “Monarch” .

Call Of Duty MW (Warzone) Update 1.57 Added to database. The Battle Begins May 11 #Warzone #CallofDuty pic.twitter.com/B0Sk7V3vRk — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 21, 2022

Foi assim que um Data Miner obteve informações sobre a próxima temporada de Call of Duty: Warzone entre os arquivos do jogo. O leaker revelou duas imagens incríveis que marcam uma data de início e um tema para este evento, confirmando assim a chegada de Godzilla e Kong em Call of Duty: Warzone.