KLB anuncia retorno e turnê pelo Brasil; veja as datas dos shows

Os irmãos Kiko, Leandro e Bruno anunciaram o retorno do KLB aos palcos após sete anos e uma nova turnê chamada “20+2 Experience”. “A gente vai rodar todo o Brasil e contamos com a presença de todos vocês”, declarou Bruno nas redes sociais. Kiko acrescentou que o repertório dos shows contará com os grandes sucessos do trio que fizeram sucesso no início dos anos 2000, como A Dor Desse Amor e Ela Não Está Aqui. Os ingressos começarão a ser vendidos no próximo dia 28 de abril e já estão confirmados shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Ribeirão Preto, Brasília, Belo Horizonte, Natal, Recife, Salvador, Maceió, Manaus, Belém, Campinas, Vitória e Fortaleza. O trio informou que detalhes como local e horário de cada apresentação serão divulgados em breve, assim como novas cidades em que eles passarão com a turnê: “Durante os próximos dias vamos soltando as informações. Fiquem ligados! E ainda tem mais datas para confirmar”. Veja os locais e datas já divulgados:

11/06 – São Paulo

08/07 – Rio de Janeiro

28/07 – Porto Alegre

29/07 – Florianópolis

30/07 – Curitiba

06/08 – Ribeirão Preto

12/08 – Brasília

13/08 – Belo Horizonte

20/08 – Natal

21/08 – Recife

26/09 – Salvador

27/08 – Maceió

03/09 – Manaus

04/09 – Belém

Campinas (data ainda não informada)

Vitória (data ainda não informada)

Fortaleza (data ainda não informada)

