Klopp elogia Guardiola antes de duelo pelo Inglês: ‘Melhor do mundo’

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (10), às 12h30 (de Brasília), em duelo que pode decidir o Campeonato Inglês. A dois dias do confronto, o técnico Jürgen Klopp rasgou elogios ao treinador adversário, Pep Guardiola, e o classificou como “melhor do mundo”.

“O Manchester City não tem, fraquezas. É uma equipe verdadeiramente boa. O Pep é o melhor treinador do mundo, acho que todos estamos de acordo. Não consigo entender como alguém pode duvidar dele”, disse o alemão.

O comandante do Liverpool também comentou a rivalidade entre as duas equipes, que dividem a primeira posição do Inglês há quatro temporadas, sendo que três títulos foram para o clube de Manchester e um para os Reds.

“Quando você joga futebol profissional no mais alto nível, o foco está nos seus jogos. No esporte, creio que o que mais lhe ajuda é um adversário forte. Especialmente, a longo prazo”, afimou Klopp.

O técnico do Liverpool recorreu a uma lendária rivalidade das quadras de tênis para explicar a importância que essa relação tem para os dois times.

“Acredito que Nadal e Federer desfrutaram da rivalidade que tiveram. É assim que funciona no esporte. Não digo que sou tão grato assim pelo fato do Manchester City ser tão bom, mas isso ajudou em nosso desenvolvimento”, destacou.

A partida deste domingo marca uma disputa direta entre os dois concorrentes ao título nesta temporada. O líder Manchester City possui 73 pontos, enquanto o rival, em segundo lugar, soma 72.

Vale lembrar que as duas equipes vêm de boas vitórias na Liga dos Campeões. O time de Klopp bateu o Benfica, em Lisboa, e encaminhou uma vaga nas semifinais da competição.

Já o Manchester City derrotou o Atlético de Madrid, por 1 a 0, e decidirá a vaga na próxima quarta-feira, na Espanha.