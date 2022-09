Klopp espera reação do Liverpool após ‘show de horrores’ em Nápoles

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12/9), antes do jogo contra o Ajax, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, declarou que a goleada sofrida para o Napoli foi o pior jogo do time desde a sua chegada.

“Foi o pior jogo que fizemos desde que eu cheguei aqui, e nós tivemos alguns bem ruins. Sabemos de tudo isso, provavelmente todos se lembram do Aston Villa (7 a 2) e alguns outros, talvez. Nós apenas não acompanhamos a velocidade, ou coisa assim, mas sempre havia traços de nós mesmo nesses jogos. Neste jogo em particular (contra o Napoli), nada.”, admitiu o treinador.

Goleada para o Napoli

Na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Liverpool perdeu pelo placar de 4 a 1 para o Napoli, em Nápoles. Com gols de Zielinski (2x), Anguissa e Simeone, o time italiano não sentiu a pressão da estreia na competição europeia.

Luis Díaz descontou para os ingleses, e o goleiro Alisson impediu que o placar fosse ainda maior, pegando um pênalti do time da casa.

O resultado garantiu ao Napoli a vice-liderança o Grupo A, atrás somente do Ajax. O Liverpool atualmente é o 3º colocado, enquanto o Rangers está na lanterna.

Liverpool x Ajax

Nesta terça-feira (13/9) os Reds enfrentam o Ajax pela segunda rodada da fase de grupos , e o treinador afirmou que o time precisará mostrar uma reação definitiva após a derrota na estreia. Klopp ainda ressaltou bom momento que vive o clube holandês.

“O Ajax é, na verdade, eu diria, basicamente a situação oposta, completamente diferente. Venceram todos os seus jogos na temporada até agora. Tiveram de novo uma reconstrução, uma reconstrução muito grande, mas fazendo, sem surpresas, de novo, um trabalho muito bom”, disse.

“Nós temos que ter certeza de que nós vamos jogar completamente diferente do que fizemos lá em Nápoles e então veremos o que conseguimos com isso”, concluiu.