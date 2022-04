Klopp renova com o Liverpool até 2026: ‘Minha esposa quer ficar’

O técnico Jürgen Klopp assinou uma extensão contratual com o Liverpool, ampliando seu vínculo com o clube inglês até 2026. O treinador alemão sugeriu, em uma entrevista concedida em março, que considerava passar um tempo fora do futebol após o encerramento do seu contrato, em 2024, mas conversou com a diretoria e aceitou seguir no Liverpool.

“Há muitos motivos para amar esse lugar. Eu sabia disso antes de vir ao clube e agora sei ainda melhor desde então. Como em toda relação saudável, tem que ser sempre um desejo mútuo entre as partes: um deve ser a opção certa para o outro. Essa renovação foi diferente por causa do tempo que estamos juntos. Eu me perguntei: é certo para o Liverpool que eu continue por mais tempo? Junto aos meus assistentes Pep Lijnders e Pete Krawietz, chegamos à conclusão que sim”, disse o técnico ao site oficial do clube.

Um dos diretores da Fenway Sports Group, dona do Liverpool, Mike Gordon rasgou elogios a Klopp e disse que técnico e clube compartilham a mesma visão ambiciosa.

“Jürgen é a figura perfeita para o moderno Liverpool. Isso é especialmente verdadeiro para o que ele representa, dentro e fora do campo. Também se aplica ao líder que ele é e ao homem que ele é. Por causa de nosso extraordinário elenco de jogadores, excelentes treinadores, equipe de operações de futebol de classe mundial e equipe brilhante somos abençoados com o recurso mais valioso que uma organização poderia desejar: pessoas incríveis”.

Klopp, de 54 anos, chegou à Inglaterra em 2015 e demorou quatro anos e três vice-campeonatos para levantar seu primeiro troféu. O alemão foi peça importante na reestruturação do clube, elevando o nível do elenco e conquistando cinco títulos. Venceu o Campeonato Inglês, a Copa da Liga Inglesa, a Liga dos Campeões, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes.

Na atual temporada, a equipe, que conta com os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino, ainda disputa com o Manchester City a taça do Campeonato Inglês, separados por um ponto e com cinco rodadas a disputar. Na Liga dos Campeões, abriu 2×0 sobre o Villarreal na semifinal e conseguiu boa vantagem.

O time também enfrentará o Chelsea na decisão da Copa da Inglaterra. Caso conquiste os três troféus, marcará a história do futebol inglês com um inédito “quarteto” (quadruple, em inglês) já que, em fevereiro, venceu a Copa da Liga Inglesa.