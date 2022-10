Koln vira sobre o Borussia Dortmund e volta a vencer no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Alemão ao sair derrotado contra o Koln. Neste sábado, no RheinEnergieStadion, em Colônia, os donos da casa venceram por 3 a 2, de virada. Florian Kainz, Steffen Tigges e Dejan Ljubicic fizeram os gols para o Koln. Brandt e Benno Schmitz, contra, marcaram para o Borussia.

Os resultados desta rodada garantiriam a liderança ao Borussia Dortmund caso vencesse neste sábado. Como isso não aconteceu, a equipe ficou na quarta colocação, com 15 pontos. Os visitantes ainda podem perder mais duas posições se Hoffenheim e Borussia Monchengladbach vencerem.

O Koln ganhou duas posições na tabela de classificação com a vitória deste final de semana. Agora, a equipe é a sétima colocada, com 13 pontos. Até o final da rodada, porém, pode perder um lugar e terminar na oitava colocação.

Koln x Borussia Dortmund: virada na segunda etapa

O primeiro gol da partida foi dos visitantes. Brandt recebeu na entrada da área e limpou o zagueiro em direção ao gol. O meia tocou na saída do goleiro e, aos 33 minutos, abriu o placar para o Borussia Dortmund. Os donos da casa quase foram para o intervalo com dois gols de desvantagem, mas viram Marvin Schwabe parar a finalização de Malen com uma grande defesa.

O Koln voltou melhor no segundo tempo e com poucos minutos conseguiu uma virada-relâmpago. Aos 8, Linton Maina invadiu a área e cruzou rasteiro. O meia Florian Kainz estava bem posicionado e colocou no fundo das redes. Logo depois, aos 11, o atacante Steffen Tigges aproveitou uma cobrança de escanteio e, da primeira trave, cabeceou no centro do gol, 2 a 1.

A equipe de Colônia ampliou a vantagem aos 26 minutos. O meia Dejan Ljubicic dominou na entrada da área e bateu colocado, na gaveta, para fazer um golaço. O Borussia Dortmund chegou a responder aos 31, quando o lateral Tom Rothe tentou fazer um cruzamento. A bola desviou no pé de Benno Schmitz e encobriu o goleiro, gol contra do zagueiro.