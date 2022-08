La Liga não permite que Barcelona inscreva Lewa, Raphinha e outros reforços

O Barcelona foi agressivo no mercado de transferências e, mesmo atravessando um momento financeiro delicado, trouxe reforços de peso para a equipe. No entanto, segundo o jornal Sport, o clube não obteve a permissão para inscrever os contratados nesta janela: Lewandowski, Raphinha, Kessié, Koundé e Christensen.

De acordo com o periódico, o time catalão ainda não cumpriu todas as exigências financeiras impostas pela La Liga para registrar os novos jogadores. O Barça, inclusive, já teria sido comunicado pela entidade sobre a negativa.

Para que os catalães consigam inscrevê-los, será necessário reduzir a folha salarial do clube, que ainda ultrapassa o teto exigido pela La Liga, e apresentar uma nova fonte de receita.

Na última segunda-feira, em meio a apresentação do zagueiro Koundé, o presidente Joan Laporta anunciou a venda de 25% da Barça Studios, por 100 milhões de euros. Esta seria uma das ‘alavancas’ para arrecadar recursos e efetuar os registros, mas a La Liga afirma que o valor ainda não está contabilizado nas receitas do clube. A diretoria do time segue em negociações com a liga.

Dois jogadores cotados para serem negociados, para que a equipe atinja a situação econômica exigida, são os holandeses Frenkie De Jong e Memphis Depay. O primeiro teve seu nome ligado ao Manchester United e ao Chelsea. Já o segundo foi envolvido em rumores com a Juventus. Vale lembrar que, além dos reforços, o Barcelona estaria impedido de registrar os novos contratos de Sergi Roberto e Dembélé.

O Barça tem até o dia 31 de agosto para regularizar a situação e inscrever os atletas, mas a diretoria culé trabalha para que o técnico Xavi tenha todo o grupo à disposição já no próximo sábado, quando o time estreia no Campeonato Espanhol, em duelo contra o Rayo Vallecano.