Ladrão assalta mercado, esquece mochila aberta e deixa dinheiro cair

Um homem armado com uma faca roubou todo o dinheiro do caixa de um supermercado, nesse sábado (6/8), no Jardim das Primaveras, em Três Lagoas (MS). No entanto, o ladrão roubou mas não levou. Ao iniciar a fuga do local, o homem deixou todo o dinheiro cair no chão e saiu do estabelecimento sem nada.

Após pegar o dinheiro de uma funcionária, o ladrão colocou tudo em uma mochila, mas esqueceu o zíper aberto. Na hora de fugir com uma moto, ele perde tudo.

A ação do criminoso foi gravada por câmeras de segurança. A vítima recuperou a quantia e a Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas.

Bandido azarado deixa dinheiro cair após roubo pic.twitter.com/EKBBRc2DQp

