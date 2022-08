Ladrão esquece de fechar mochila e deixa dinheiro cair no chão; veja

A polícia de Mato Grosso do Sul procura por um ladrão que roubou os caixas de um supermercado, na cidade de Três Lagoas, mas não conseguiu levar o dinheiro. O suspeito esqueceu de fechar a mochila onde guardou as notas e não percebeu que o dinheiro caiu ao chão na fuga. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação, que aconteceu no último sábado (6) .

Veja:



Nas imagens, o assaltante aparece estacionando a moto, com a mochila já aberta. Ele entra no supermercado, que fica no bairro no Jardim Primavera, e rouba todo o dinheiro dos caixas do estabelecimento. Na saída, é possível ver que o ladrão estava armado com um faca. Ele sobe na moto e sai sem perceber que a bolsa está aberta e todo o dinheiro cai entre o estacionamento e a rua.

Após a fuga do ladrão, os funcionários do supermercado correm para a rua e recolhem o dinheiro. Segundo a polícia, todo valor roubado foi recuperado. O suspeito ainda não foi localizado.