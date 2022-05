Ladrões arrombam trailer às margens da BR-101

Bandidos arrombaram um trailer às margens da rodovia BR-101, deixando prejuízos e levando inúmeros pertences do local.

As vítimas acreditam que os ladrões arrombaram o trailer por volta das 4 horas da manhã deste domingo (01). Itens de pequeno porte foram levados, também o valor deixado no caixa do local.

Após entrarem no trailer, o sistema de alarme foi neutralizado pelos arrombadores.

As autoridades policiais foram comunicadas sobre o furto. Rondas devem ser intensificadas para diminuir a taxa de criminalidade.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197, também (73) 9861-0065 Whatsapp da Polícia Militar, sendo possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.