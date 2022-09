La’eeb, Fuleco, Willie: confira todas as mascotes da Copa do Mundo

A mascote da Copa do Mundo do Catar já tem nome e significado! Representando as características do país-sede, elas chamam atenção do público desde 1966, quando a tradição teve início. Naquele ano, a competição foi sediada na Inglaterra e um leão chamado Willie, símbolo do Reino Unido, foi o personagem da vez, vestindo camisa com o escrito: “World Cup 66”.

Neste ano, para o país que irá sediar a competição, a Fifa anunciou, junto à cerimônia de sorteio da Copa do Mundo, o La’eeb, palavra árabe que significa “jogador super habilidoso”.

O vice-diretor geral de marketing e comunicação do comitê organizados do Mundial do Catar, Khalid Ali Al Mawlawi, analisou a criação digital e a personalidade da mascote, com o formato do lenço típico da cultura árabe.

“Temos certeza de que os fãs de todos os lugares vão adorar esse personagem divertido e brincalhão. La’eeb desempenhará um papel vital ao envolver torcedores jovens e velhos na experiência da Copa do Mundo da FIFA no Qatar”, disse.

Já disponível nas mídias sociais, em formato de Gifs e adesivos, La’eeb também vem sendo comercializada com muitas formas diferentes, já que sua criação permite o movimento do lenço.

O preço do produto oficial gira em torno de R$ 150, sendo que figurinhas do La’eeb também estão sendo comercializadas e integram, inclusive, o álbum da Copa do Mundo.

Mascote da Copa de 2014, no Brasil

Em 2014, quando a competição foi sediada no Brasil, a mascote eleita representou mais do que apenas o futebol. O Fuleco, representado por um tatu-bola, chamou atenção para um animal da fauna brasileira, ameaçado por extinção.

A importância ambiental foi destacada no nome, sendo a junção de futebol e ecologia. O personagem ainda foi feito com detalhes verde, amarelo e azul, representando as cores da bandeira brasileira.

Embora animais sejam escolhidos como mascotes na maioria das edições, algumas escolhas já chamaram atenção como por exemplo, quando a fruta laranja simbolizou a Copa da Espanha, em 1982 – ganhou o nome de Naranjito –, e quando criaturas alienígenas foram as mascotes oficiais da Copa do Japão e Coreia do Sul, em 2022.