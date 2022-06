Lago Sul, Jardim Botânico e mais duas regiões ficam sem luz nesta 3ª

Quatro regiões do Distrito Federal terão endereços afetados pela falta de energia elétrica nesta terça-feira (7/6). O desligamento programado pela Neoenergia Distribuição Brasília é necessário para evitar acidentes durante a execução de serviços na rede ou que nela interfiram, como a poda de árvores.

No período da manhã, das 8h30 às 12h, o corte de energia afetará o Jardim Botânico, no Condomínio Village Alvorada, Conjunto 20, Quadra 30; QL 32, Quadra 20, Lote 135; QL 28/30, lotes 11 e 122; e QL 32, Lote 12.



neoenergia brasilia As interrupções são temporárias e a rede pode ser religada sem aviso prévio caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto

Divulgação/Neoenergia

neoenergia df Empresa fará podas de árvores, substituição de equipamentos e remanejamento da rede

Divulgação/Neoenergia

Corte de energia elétrica Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio

Neoenergia Brasília/Divulgação

***falta-de-energia-poste-eletrico Objetivo da interrupção é de melhoria da rede elétrica do DF

Igo Estrela/Metrópoles

0

No Lago Sul, onde também será feita poda de árvores, o desligamento será das 8h30 às 12h, afetando o Setor Ermida Dom Bosco, QL 32, Área Especial 1; a SHIS QL 30, guarita; e a SHIS QL 32, Área Especial 4, Convento Nossa Senhora do Carmo, e Conjunto 20, Lote 2-A.

Em Planaltina, o corte de luz atinge as chácaras Alto Bonito, Boa Viagem, Dalila e São Jorge, todas no Km 5 da DF-250. A previsão é de que o desligamento dure das 8h30 às 16h para substituição de transformador.

No mesmo horário, será feita poda de árvores no Paranoá, deixando sem energia as chácaras Pôr do Sol, Lavínia, Santo Antônio, Meu Sonho, Baixa Grande, Boa Esperança, Ataíde e as fazendas Encanto das Águas e Rio Jordão, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos. E das 8h30 às 12h, no Condomínio Privê Morada Sul, conjuntos de 2 a 4, 7, 9-A, 12, 14, 15, 19, 27 e 32.

Mais sobre o assunto Economia “Vivemos a primeira crise global de energia”, alerta chefe da AIE



Mundo ONU: energia renovável é a saída para combater a crise climática



Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram

Quer receber notícias do DF direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesd

O post Lago Sul, Jardim Botânico e mais duas regiões ficam sem luz nesta 3ª apareceu primeiro em Metrópoles.