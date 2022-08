Laís Calda convence Gustavo Marsengo a realizar procedimento estético no rosto: “Está igual estátua”

Após meses de conversa, Gustavo Marsengo cedeu ao pedido de Laís Caldas, sua namorada desde maio deste ano, para realizar aplicações de toxina botulínica. O casal realizou junto o procedimento estético com o médico Rogério Leal, no centro de São Paulo.

+ Raul Gazolla compartilha antes e depois do procedimento estético e resultado impressiona; confira

Em stories, a ex-BBB explicou que visitou o cirurgião plástico para acompanhar as cicatrizes de sua blefaroplastia, porém decidiu amenizar e prevenir as marcas de expressões na região da testa, aproveitando para aplicar também no queixo.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão juntos desde o confinamento no BBB22 (Foto: Reprodução/Instagram)

“Vim aqui para avaliar as cicatrizes e aproveitei para fazer minha toxina. Tinha feito em dezembro o ano passado, estava louca para fazer, mas não podia fazer antes da cirurgia. Meu doutor aqui não tinha liberado”, revelou.

Em seguida, Laís Caldas mostrou o namorado fazendo as aplicações na testa. “E convenci outra pessoa a fazer a toxina também. Será que tem como ficar mais lindo? Primeira vez que ele coloca toxina. Que bonitinho”, vibrou.

Um baita relacionamento! Laís Caldas convenceu Gustavo a fazer alguns procedimentos estéticos com um cirurgião plástico (Via: stories) pic.twitter.com/AOEFWaHRc3

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) August 27, 2022

Laís Caldas visita médico para conferir cicatrizes de sua blefaroplastia Laís Caldas visitou o seu cirurgião plástico na última sexta-feira (26) para conferir as cicatrizes de sua blefaroplastia. A influenciadora realizou o procedimento no início deste mês para eliminar a pele excessiva da região dos olhos, que os tornam mais “caidinhos”.

A cirurgia é rápida, podendo ser realizada com anestesia local e sedação. A partir de um corte na pálpebra, o cirurgião retirará o excesso de pele e, em alguns casos, até mesmo a gordura extra da região.

Fique por dentro de tudo o que acontece no Mundo dos Famosos:

+ Cintia Dicker surpreende com tamanho de sua barriga aos 5 meses de gestação

+ Cauã Reymond se emociona no “Encontro” após falar sobre a aceitação do seu cabelo

+ Rihanna causa revolta após estreia de coleção inusitada com ketchup da Fenty Beauty