LaLiga firma parceria com Snapchat com conteúdos exclusivos aos usuários

A La Liga, liderada atualmente pelo Barcelona, anunciou uma parceria com o Snapchat para aumentar o acesso dos fãs a conteúdos exclusivos. Responsável por organizar competições do futebol espanhol, a expectativa é que a iniciativa com a comunidade global atinja mais de 347 milhões de pessoas que acompanham o aplicativo e o esporte.

Com os maiores times do mundo como o líder catalão e ainda, o Real Madrid, a competição é uma das mais acirradas em todo o mundo.

A fim de aproximar ainda mais os amantes do futebol espalhados pelo mundo, recursos como Bitmojis, filtros e lentes de realidade aumentada, serão usados para que os usuários tenham acesso a lances e destaques da semana.

“O acordo é um avanço para a LaLiga na sua estratégia de digitalização e alcance de públicos (especialmente os mais jovens), assim como um reforço do nosso trabalho nas redes sociais. As ferramentas do ecossistema Snapchat nos permitem oferecer conteúdo de qualidade do campeonato espanhol para os fãs”, diz Alfredo Bermejo, diretor de Estratégia Digital da La Liga.

Com estimativa da Fifa de 5 bilhões de torcedores de futebol, o campeonato espanhol é um dos mais populares e transmitidos por diversas emissoras.

Brasileiros se destacam

A rivalidade entre as equipes vem acirrando a competição, que conta com 20 times. Vencida 26 vezes pelo Barcelona e 35 vezes pelo Real Madrid, o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo ficou no passado.

No entanto, outros nomes vem se destacando nos times espanhóis, e brasileiros como Vinícius Júnior e Rodrygo têm se destacado no Real Madrid e convertendo gols em jogos decisivos.

A maior interação entre os novos jogadores e os usuários das redes também impacta na estratégia de digitalização do alcance do público e com a comunidade altamente engajada, o Snapchat está contribuindo para otimizar a maneira como os fãs estão vivenciando e celebrando o esporte.