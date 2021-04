Lançamento do 5° Concurso Regional Conilon de Qualidade acontece na quinta-feira (15

Com a palestra magna transmitida através da internet, será a lançado o 5° Concurso Regional Conilon de Qualidade nesta quinta-feira (15). O Prêmio Conilon Extremo Sul – 5° Concurso Regional Conilon de Qualidade é realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEBRAE e FAEB/SENAR/SINDICATOS, e organizado pelo Instituto Ampliê

A Palestra Magna será apresentada pelo pesquisador Enrique Alves da Embrapa Rondônia com o tema Desafios e Oportunidades para a Produção de Café Fino. A transmissão será a partir das 19h30.

O pesquisador Enrique Alves é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhou como pesquisador convidado no Biosystems and Agricultural Engineering at the University of Kentucky. Desde de 2010,

é pesquisador da Embrapa, no Estado de Rondônia. Sua área principal de atuação é em colheita, pós-colheita e qualidade do café. Atuando em projeto de transferência de tecnologias de produção sustentável do café para comunidades indígenas.

Durante a Live, será também apresentado o regulamento do concurso e outras ações que serão oferecidas até setembro, quando se encerra o concurso.

Algumas das ações previstas são os Dias de campo do concurso e o Curso de Classificação e Degustação de café conilon, previsto para acontecer na Fazenda Bom retiro, Proprietário Sr. Gustavo Sturm, produtor rural vencedor do Coffee Of The Year – 2020.

“A iniciativa deste concurso nasceu com o objetivo de premiar, reconhecer e incentivar os produtores de café conilon (Coffea canephora) de qualidade no município de Teixeira de Freitas-BA e Região, visando a conquista de um mercado diferenciado para esse café, agregando valor à produção e gerando qualidade de vida no campo” afirma a empresa de organização.

A live será transmitida no YouTube do concurso:

https://www.youtube.com/channel/UC07UvOW5z3sgHtkluwIPDnA