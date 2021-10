Lances em leilão do Detran-Ba para veículos e sucatas aproveitáveis já estão abertos

Destaque



No total são 178 lotes distribuídos entre as cidades de Conceição do Coité, Teixeira de Freitas e Senhor do Bonfim.

O novo leilão do Detran-Ba (Departamento Estadual de Trânsito) está aberto exclusivamente na modalidade online e pode ser acessado pelos interessados em veículos conservados e sucatas aproveitáveis. São 178 lotes distribuídos entre as cidades de Conceição do Coité, Teixeira de Freitas e Senhor do Bonfim.

Fotos e informações detalhadas sobre os lotes poderão ser acessadas no site (www.hastaleiloes.com.br ). A disputa acontece no dia 18 de outubro, a partir das 9 horas, com o fechamento dos lances.

Alguns lotes do leilão figuram como destaque, a exemplo, da moto Honda CG 125 Fan 2016, depositada em Conceição do Coité e com lance inicial de R$ 500. Também o veículo Gol 1.0, modelo 2011, em Senhor do Bonfim, com lance inicial de R$ 2.300 e, no pátio de Teixeira de Freitas, a moto Honda CG 160 Start, ano 2016 e lance inicial de R$ 800.

“Os leilões se tornam uma possibilidade real para quem quer adquirir veículos e sucatas a preços em conta”, pontua a presidente da Comissão de Leilão do Detran-Ba, Júlia Sanches.

A previsão é que sejam programados, até o final de 2021, mais dois leilões com lotes na Região Metropolitana de Salvador e interior do estado.

A visitação prévia dos lotes poderá acontecer, na forma presencial, nos dias úteis que antecedem ao leilão: 08, 11, 13, 14 e 15, em horários e pátios indicados no Edital 12/2021, que pode ser acessado no site do Detran-BA (www.detran.ba.gov.br), na aba Leilões.

