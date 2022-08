Land Rover, Amarock, BMW, Mitsubishi vão a leilão a partir de R$ 1 mil

Excesso de multas, licenciamentos atrasados ou documentação não em dia. Alguns dos veículos que começam aparecendo em páginas de notícias terminam num dos pátios do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). Nessas horas, é preciso fazer contas. Se os débitos são maiores que o valor do carro, o destino é o abandono.

Para tentar pelo menos recuperar alguma coisa, o órgão coloca o veículo em leilão. O produto da venda será abatido da dívida. Se arrecadar mais do que as multas, o Detran repassa o montante ao proprietário. Se o preço obtido for inferior às quantias devidas, a diferença é inscrita na dívida ativa do DF. O novo dono recebe o veículo sem débitos.

Na próxima terça-feira (23/8), mais de 200 carros nesta situação – todos vistoriados pelo próprio Detran, que os considerou conservados e aptos a circular – vão a leilão. Na quarta-feira (24/8) é o dia de 80 motos. Haverá também lotes de sucatas, reservados aos profissionais do setor. O leilão será inteiramente on-line no site do leiloeiro oficial, FlexLeilões.

A visita aos itens ainda é possível até esta sexta-feira (18/8), 17h30, no Pátio da Flexleilões, situado no STRC Sul Trecho 02 Conjunto B Lote 02/03 (próximo ao Detran do SIA). A vistoria é somente visual, não é possível realizar testes ou verificar o funcionamento dos veículos.

Interessados em participar da concorrência pública devem preencher o cadastro no site da Flexleilões, também até esta sexta. Única exigência: ser morador do DF, pois o Detran não autoriza transferência dos bens para outras unidades da federação. O período de lances começa já no sábado (20/8) mas o martelo só será definitivamente batido na terça-feira.

O custo total do bem é a soma do valor do lance vencedor + os 5% de comissão do leiloeiro + uma taxa de serviço de R$ 78,39 a R$ 94,07 + uma taxa de emissão do boleto bancário de R$ 5. O pagamento só pode ser feito à vista. Há de se prever, também, os custos de transferências e de eventual emplacamento, com a identificação tipo Mercosul.

Os veículos Quase todos os veículos têm preço inicial inferior a R$ 10 mil. E a grande maioria não chega a R$ 3 mil. O Metrópoles pesquisou a lista dos mais de 280 carros e motos e apresenta opções para todos os gostos e bolsos.

Pechincha de verdade São somente 11 carros no piso de R$ 1 mil. Mesmo que alguns precisem de reparos, esta pode ser uma excelente oportunidade para encontrar um carro a preços acessíveis. Quanto às marcas, há uma grande variedade: todas as gigantes do mercado são representadas, incluindo as francesas.

Veja fotos dos veículos disponíveis:

Carros com até 10 anos de uso

São 27 opções com ano de fabricação de 2013 para cá. Alguns dos carros também estão na lista dos top, mas outros são mais modestos e podem ser encontrados por até R$ 2,5 mil em lance inicial:

“Estrelas” e curiosidades

Aqui vão as dicas para os apaixonados, que aceitam correr o risco de ter gastar um pouco mais na revisão, mas podem ficar com um excelente carro por um preço bem inferior à tabela de usados que subiu muito nos últimos meses. Tem BMW raros, Land Rover, Fiat Freemont e vários modelos da Hyundai >

Motos na quarta-feira

As duas rodas têm dia especial, na quarta-feira (24/8). São também muitas opções a partir de R$ 400. Os modelos mais ofertados são Honda de 125 ou 160 cilindradas, de vários anos.

Mas há também opções um pouco mais caras, ou porque são mais recentes (CG 160 de 2019 ou de 2020, R$ 1,6 mil cada) ou mais raras (Honda CB 300 R de 2012 por R$ 1,2 mil ou Sundown VBlade 250 de 2007 por R$ 1 mil).

