Lanús vence o Montevideo Wanderers e assume liderança na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Lanús venceu o Montevideo Wanderers, fora de casa, no Uruguai, por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sand marcou aos 34 da etapa final para garantir a vitória. Com o resultado, os argentinos ocupam a liderança do Grupo A com sete pontos. Os uruguaios estão em último lugar, com apenas um ponto.

O Wanderers volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Metropolitanos pela, às 19h15, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Na primeira etapa, a equipe uruguaia criou chance aos três minutos com Emiliano García, de cabeça, mas Monetti fez a defesa. Os uruguaios tentaram incomodar arriscando de fora da área, porém, pecaram na pontaria ou pararam na defesa do goleiro da equipe argentina. Aos 33, Juan Aguirre recebeu cruzamento e cabeceou ao gol. Pelo lado do Lanús, Nicolás Pasquini arriscou de fora da área, mas também não conseguiu balançar a rede.

Logo no início do segundo tempo, o Lanús arriscou com Ángel González, que finalizou de dentro da área e parou na defesa de Silveira. Minutos depois, o Montevideo Wanderers buscou espaços, mas não conseguiu chegar com muito perigo, sendo bloqueado na defesa argentina. Depois de certa pressão, Emiliano García tentou de cabeça e desperdiçou a oportunidade de marcar. Aos 34, José Sand recebeu cruzamento de González e mandou para o fundo do gol e garantir a vitória para o Lanús.