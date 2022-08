Larissa Manoela dá boas vindas a Isadora Cruz, nova protagonista da faixa das seis da TV Globo

Estreia! Nessa segunda-feira (22), vai ao ar o primeiro capítulo de “Mar do Sertão“, nova novela das seis da TV Globo. E a atriz Larissa Manoela, que era a protagonista da novela anterior da mesma faixa, “Além da Ilusão“, que será substituída hoje, dá boas vinda a nova protagonista do horário, a atriz Isadora Cruz.

“Hoje tem a estreia dessa linda em Mar do Sertão. Coincidência é a passada de bastão ser justamente de Isadora da ficção para a Isadora da vida real! Brilhe, Isadora Cruz! Que seja muito especial”, declarou Larissa Manoela em seus stories do Instagram.

Em entrevista para a revista Quem, Isadora Cruz revelou estar repleta de esperança ao ver a celebração da diversidade do povo brasileiro na nova trama das seis, que estreia hoje (22). “Para mim é uma honra poder representar o Nordeste, a Paraíba, João Pessoa, através de uma personagem tão forte. Sempre tive muito orgulho de ser paraibana. Sempre soube que é da Paraíba, das minhas origens, da minha raiz, que vem a minha força e é a base de quem eu sou verdadeiramente”, declarou Isadora, que interpretará a personagem Candoca em “Mar do Sertão”.

“Mar do Sertão” estreia nessa segunda- feira (22) A partir dessa segunda (22), o público poderá prestigiar a nova novela da faixa das seis da TV Globo, “Mar do Sertão“, escrita por Mario Teixeira, e com direção artística de Allan Fiterman. A trama se desenrolará a partir dos personagens Candoca (Isadora Cruz) e Tertulinho (Renato Góes) Zé Paulino (Sérgio Guizé), que viverão um triângulo amoroso na novela.

No capítulo de estreia da atração, Candoca e Zé Paulino estão prestes a se casar, quando a mocinha acaba sendo presa. Apesar da grande ansiedade para o casamento, o coronel Tertúlio (José de Abreu) dá a ordem para o vaqueiro levar um cavalo até outra cidade, justamente na data da cerimônia. Zé Paulino não consegue negar o pedido do patrão, mas também não sabe como contará para Candoca que eles precisam adiar o casamento.

