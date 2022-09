Larissa Manoela esclarece se foi cortada de novela da Globo por causa da Netflix

A atriz Larissa Manoela decidiu se manifestar após ser noticiado que ela foi impedida pela Netflix de integrar o elenco de “Terra Vermelha”, novela de Walcyr Carrasco que deve substituir “Travessia” no horário nobre da Globo em 2023. Segundo o Notícias da TV, o contrato de Larissa com a plataforma de streaming, assinado antes da sua ida para a Globo, prevê que ela rode quatro longas, sendo que três deles já foram lançados: “Modo Avião” (2020), “Diários de Intercâmbio” (2021) e “Lulli” (2021). O quarto filme estaria previsto para ser gravado em 2023, mesmo período da pré-produção da novela. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Larissa negou que o contrato com a Netflix a impediu de ser escalada para uma próxima novela. Em nota, foi informado que a atriz segue contratada pela Globo e está de férias desde o término de “Além da Ilusão”, primeira trama que protagonizou na emissora carioca. “Ela não foi convidada, reservada ou escalada para nenhum outro projeto desde o término de ‘Além da Ilusão’, que se encerrou há pouco mais de um mês. Portanto, não está correta a informação de que ela estaria impossibilitada de iniciar um novo trabalho por conta de contratos com outras plataformas. A agenda da atriz segue sendo realizada em concordância com todos os compromissos assumidos, sem nenhum conflito de interesse ou incompatibilidade de datas”, declarou a equipe de Larissa.