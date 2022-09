Larissa Manoela esnoba Jade Picon e não aceita tirar foto com a influenciadora no Rock in Rio

Durante o final de semana, muitos famosos estão curtindo o “Rock in Rio“, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e compartilhando cliques dos shows e de seus looks estilosos nas redes sociais. Porém, nem tudo são flores. Conforme informações do Jornal Extra, a atriz Larissa Manoela teria esnobado Jade Picon durante o festival e não teria aceitado tirar foto com a influenciadora. Eita!

De acordo com o jornal, após o paparazzi perguntar se poderia fotografar as duas atrizes da TV Globo juntas, Larissa teria perguntado duas vezes “Com quem?” para o fotógrafo. E após entender que a foto seria com a Jade, a atriz teria virado as costas e se retirado para uma área reservada.

As atrizes Jade Picon e Larissa Manoela (Fonte: Reprodução/Instagram)

Larissa Manoela curte Rock in Rio com seu namorado André Luiz Frambach Na última sexta-feira (02), Larissa Manoela aproveitou a primeira noite do “Rock in Rio” ao lado de seu namorado, o ator André Luiz Frambach. O casal, que fez muitos cliques fofos juntinhos, foi com um look inspirando no rock.

A atriz investiu em um look transparente cheio de pérolas, e revelou para a revista Quem que o “Rock in Rio” é um momento em que ela pode ousar no visual. “Acho que festival é momento que a gente consegue ousar, colocar personalidade, misturando gêneros musicais com estilos da moda, aí acaba aflorando, deixando a gente inspirado pra esse período. A inspiração é rock, bebê!”, declarou Larissa.

André complementou a namorada, afirmando que, apesar do casal estar com o look inspirado no rock, os dois vão aproveitar os dias de festival com estilos diferentes. “A gente veio o mais rock possível e cada dia a gente vai vir com um estilo diferente, mostrando que a gente também pode ser diferente”, declarou.

