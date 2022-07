Larissa Manoela exibe novo vestido curto e quase não consegue ‘esconder’ volume chamativo

” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>



E a atriz global tá como!? Larissa Manoela, atriz global, modelo e influenciadora digital, exibiu sua boa forma com um novo ensaio. A musa ainda aproveitou para mostrar o seu ‘antes e depois’ mais do que chamativo.

+ Larissa Manoela bronzeia o bumbum gigante na beira da piscina: “Recarregando as energias”

“Antes e depois pra vocês”, escreveu a musa na legenda do Instagram Stories. No primeiro clique, Larissa Manoela aposta em uma camisa branca, saia preta mais justinha e, claro, toda a sua boa forma que já é mais do que conhecida nas redes sociais.

“O próximo ensaio da Larissa vai fazer todo mundo chorar por não ser tão linda”, brincou um fã no campo de comentários da publicação realizada no Twitter. “Sem condições pra sua beleza”, disse outro.

Larissa Manoela fala sobre affair que viveu com atual namorado em 2021

Durante entrevista cedida à revista Quem, Larissa Manoela comentou mais sobre o affair que viveu em 2021 com nada mais, nada menos que André Luiz Frambach, seu atual namorado.

“Quando é para ser, é. A gente já tinha muitos amigos em comum daquela época, quando a gente iniciou o relacionamento. A gente já trabalhou junto em Modo Avião, um filme de muito sucesso. Acima de tudo, sempre nos respeitando, nos admirando e tendo um carinho imenso um pelo outro”, disse Larissa Manoela.

“A gente não namorou naquela época, a gente estava só se conhecendo e era para ser só agora”, continuou. A musa ainda falou que acredita que o seu papel adulto na novela da Globo ajudou com que os fãs entendessem que ela cresceu: “Venho passando por essa transição desde a minha saída do SBT, com meus filmes na Netflix, e a entrada na Globo veio para ajudar ainda mais nesse processo”.

“Acho que agora, de fato, as pessoas conseguem ver uma Larissa adulta como atriz, porque eu passei mais tempo como atriz mirim. São fases, e faz parte do amadurecimento essa evolução. Isso é muito precioso, ainda mais quando tem muita gente acompanhando e a gente de certa forma invade a casa do público para contar nossa história”, afirmou Larissa Manoela.

