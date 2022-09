No último sábado (10/9), Larissa Manoela comentou sobre as polêmicas envolvendo Jade Picon no Rock in Rio. De acordo com o colunista Lucas Pasin, durante o festival, a ex-BBB foi bastante inacessível, pedindo que jornalistas não tivessem acesso a lounges em momentos que ela estava presente e limitando temas de entrevistas.

Para a coluna Splash, do UOL, Larissa comentou que isso é muito particular de cada artista. “Eu tenho o meu jeito de ser e estou há muitos anos no meio artístico. Cada uma tem a sua personalidade e a sua forma de encarar os processos”, afirmou.

A protagonista de Além da Ilusão ainda pontuou que, agora em sua primeira novela, Jade vai começar a entender como funciona o processo de se posicionar com a imprensa. E também emendou que pode falar apenas por ela mesma.

“Torço muito por ela, para que dê tudo certo (…) Mas eu posso dizer por mim: fui educada pelos meus pais, tenho a minha simpatia, preservo sempre essa relação recíproca de carinho que eu recebo da imprensa e das pessoas que gostam de mim (…) É particular, só ela vai poder dizer”, completou.

O post Larissa Manoela fala sobre polêmicas de Jade Picon no Rock in Rio apareceu primeiro em Metrópoles.