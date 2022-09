Larissa Manoela se pronuncia após suposta treta com Jade Picon: “Gostam de falar”

Larissa Manoela se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Jade Picon. Durante o Rock In Rio, surgiram boatos de que a ex-Carrossel teria negado uma foto com a influenciadora digital, causando polêmica nas redes sociais. Em uma entrevista ao “Fofocalizando”, Lari negou a situação.

+ Após boatos de uma suposta treta com Larissa Manoela, Jade Picon se pronuncia

“Aqui a gente recebe muita informação e acaba que o som impedde que a gente ouça com clareza, as coisas. Eu estava indo direção ao VIP, para ver o show mais de perto. E acabou que essa história veio à tona, dizendo que eu tinha a ignorado, sendo que voltamos juntas, depois que acabou o Rock in Rio”, disse Manoela.

“A gente já se encontrou no Projac, eu tava saindo de ‘Além da Ilusão’ e ela começando o processo de ‘Travessia’”, completou ela durante a entrevista. Confira:

Jade Picon também se pronunciou sobre a polêmica Jade Picon usou sua conta do Twitter para se pronunciar sobre o suposto desentendimento com Larissa Manoela. Na rede social, a influenciadora digital falou sobre rivalidade feminina que as pessoas tentam criar.

“Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente, não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém e tá tudo bem”, escreveu Jade.

