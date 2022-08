Larissa Manoela surpreende com nova mudança no visual em menos de um mês

Sem ter completado um mês de mudança, Larissa Manoela inovou mais uma vez o visual. Na tarde da última segunda-feira (1), a atriz visitou o salão One, localizado em São Paulo, para cortar as madeixas com o cabeleireiro João Bosco, embaixador da Kérastase no Brasil.

Em uma sequência de stories, a atriz mostrou detalhes da sua nova franja lateral. A atriz ainda manteve o comprimento dos seus cabelos, que atualmente estão com aplicação de megahair. Além disso, Larissa Manoela ainda teve a produção do stylist Bruno Uchoa e maquiagem por Ramon Amorim.

Larissa Manoela cortou uma franja lateral para evidenciar ainda mais os seus traços (Foto: Reprodução/Instagram)

Larissa Manoela radicaliza no visual Para se despedir de Isadora, sua personagem na novela “Além da Ilusão”, escrita por Alessandra Poggi, Larissa Manoela contou com a equipe do salão One, localizado no centro de São Paulo. A atriz disse adeus ao ruivo e tonalizou os seus fios em um tom de castanho-claro, realçando ainda mais a sua beleza. Além disso, a atriz pode colocar novamente o seu megahair, alongando o cabelo.

Assim que ficou pronta, Larissa Manoela ligou para seus amigos próximos e André Luiz Frambach, seu atual namorado, que ficou sem palavras ao ver a amada.

