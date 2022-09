Larissa Manoela, usa vestido cut out curtinho para receber o “Prêmio Jovem Brasileiro 2022”

A atriz, Larissa Manoela, veio à São Paulo, nesta ter-feira (27), para participar do “Prêmio Jovem Brasileiro 2022”, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz e após receber o maior número de votos, subiu ao palco para ser premiada.

+ Juliana Paes, Sheron Menezzes e Rafa Kalimann, assistem ao Jogo do Brasil com camisas oficiais em Paris

Larrissa Manoela, agradeceu pelas redes sociais, aos fãs por terem votado nela e pelo carinho que o seu público lhe dedica diariamente.

A atriz elegeu um micro vestido “Cut Out”, na cor amarela com plumas, para a premiação. A peça da marca, Z.Vitor, deixa um dos seios à mostra, Larissa, usou um biquíni também amarelo por baixo. Como acessório ela usou uma bolsa da Prada, dourada com brilhos; nos pés, sandálias de tiras também douradas; a make bem natural e cabelos, estilo molhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela ganha prêmio de melhor atriz. (Fotos/Reprodução/Instagram)

Artistas famosos se apresentam no “Prêmio Jovem Brasileiro 2022” Além das premiações, vários shows acontecem durante o evento, artistas como: Lexa, Cleo e Murilo Huff, subiram ao palco.

A cantora, Lexa, se apresentou com um look amarelo com plumas e participou da entrega dos prêmios com um micro vestido dourado. Cléo, subiu ao palco com uma composição, vermelha e preta e o cantor Murilo Huff, que também foi premiado, usou um conjunto alfaiataria e camisa branca.

A cantora Cléo se apresentou no “Prêmio Jovem Brasileiro 2022”. (Fotos/Reprodução/Instagram)

A cantora Lexa se apresentou no “Prêmio Jovem Brasileiro 2022”. (Fotos/Reprodução/Instagram)

O cantor Murilo Huff se apresentou no “Prêmio Jovem Brasileiro 2022”. (Fotos/Reprodução/Instagram)

Veja tudo o que está rolando no mundo dos famosos:

+ Inovador? Preservativos e sacolas congeladas viram acessórios em desfile internacional

+ Globo vai substituir Patrícia Poeta e Manoel Soares por outra famosa, diz colunista

+ Hailey Bieber revela se foi o pivô da separação de Justin Bieber e Selena Gomez