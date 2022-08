Larissa Tomásia é flagrada aos beijos com ex-‘De Férias com ex’

Depois de ter flertado ao vivo com Rodrigo Mussi, durante a festa de aniversário de Viih Tube, a ex-BBB Larissa Tomásia foi flagrada trocando carícias com o ex-Fazenda Gui Araújo. O casal não fez questão de esconder o affair dos fotógrafos e chegaram juntos ao evento em São Paulo trocando beijos.

O evento em que o flagra aconteceu era o Conexão Salvador, nesta sábado (27) e contou com a presença de diversos outros famosos. Mesmo entre beijos e conversas ao pé do ouvido, nenhum dos influenciadores confirmaram o affair. Confira os registros:

Saiba como foi o flerte ao vivo com Rodrigo Mussi Foi durante a festa de 22 anos de Viih Tube que Larissa deu o que falar. Rodrigo Mussi foi um dos responsáveis por entrevistar os convidados e garantir a cobertura oficial do Gshow, no entanto, ele e a ex-BBB protagonizaram uma cena bastante constrangedora.

O gerente comercial aproveitou o tema da festa para perguntar à Larissa quem ela gostaria de beijar: “Você vai beijar alguém hoje, não vai?” e logo recebeu uma investida da influenciadora: “Pretendo beijar você“, brincou Larissa, deixando Rodrigo sem graça.

