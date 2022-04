Vocês já fizeram Lasanha de Salmão? Fica maravilhosa, todo mundo vai adorar e é super prática para fazer para a Páscoa!

Ingredientes para 4 porções:

8 batatas em rodelas cozidas al dente;

350g de salmão;

Sal, pimenta-do-reino e suco de limão a gosto;

1 xíc. (chá) de batata palha;

Parmesão a gosto para cobrir.

Ingredientes do molho branco:

1 copo de requeijão;

1/2 caixinha de creme de leite;

2 col. (sopa) de parmesão ralado;

3 col. (sopa) de leite integral;

1 pitada de sal e noz-moscada a gosto.

Grelhe ou asse o salmão apenas temperado na hora com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desfie o peixe.

Misture os ingredientes do molho branco (sem ir ao fogo).

No fundo de um refratário espalhe uma camada fina do molho branco, cubra com batatas, espalhe uma camada de salmão desfiado. Repita quantas camadas couberem no seu refratário. Finalize com parmesão e leve ao forno em 200° por 20 minutos para gratinar.

Decore com batata palha e sirva.

